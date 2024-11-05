Московский авиационный центр запустит еще 2 программы по обучению пилотов

В Московском авиационном центре в 2022 году открылся собственный учебный центр по повышению квалификации экипажей воздушных судов. Пилотов обучают по 14 образовательным программам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«В первый год в подразделении было 8 образовательных программ, сегодня их уже 14. Основная цель — подготовка универсальных кадров, которые уверенно действуют в любых условиях», — рассказал Собянин.

По словам градоначальника, в учебном центре в ближайшем будущем появится еще 2 программы, которые научат пилотов управлять пожарными и санитарными вертолетами.

В 2024 году санитарные пилоты доставили в больницы 308 пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. А пожарная авиация участвовала в тушении 11 крупных возгораний.

С начала года обучение прошли более 150 человек. Среди них есть как пилоты, так и спасатели, штурманы и инженеры.