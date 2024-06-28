Московских выпускников поздравили с окончанием школы

сегодня в 14:03

Первый важный шаг во взрослую жизнь делают больше 67 тыс. одиннадцатиклассников и около 110 тыс. девятиклассников столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он поздравил ребят с окончанием школы и отметил, что Москвы гордится ими.

«Помните, вам по плечу любые, даже самые смелые планы. Москва гордится вами и всегда готова помочь в ваших стремлениях», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В этом году на Всероссийской олимпиаде школьников столичные одиннадцатиклассники взяли свыше 550 наград. Для них организовали специальную подготовку перед соревнованиями.

Благодаря партнерству столичных школ с ведущими вузами выпускники предпрофессиональных классов уже знакомы с программами высших учебных заведений.

Московский выпускной пройдет в Парке Горького.