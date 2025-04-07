Московские цифровые сервисы работают и в других регионах России

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица распространяет работу туристического проекта RUSSPASS, платформы «МосМедИИ» и других полезных цифровых сервисов в регионах страны, сообщает «Царьград» .

Как уточнил градоначальник в своем блоге, некоторые проекты уже работают в других городах. Ими могут воспользоваться и москвичи, приезжая туда. Речь идет, например, о карте «Тройка».

В 69 регионах РФ уже функционирует цифровая платформа «МосМедИИ» для врачей, в 86 регионах — Московский инновационный кластер, в 42 — портал поставщиков, в 5 регионах — образовательная платформа «Московская электронная школа» и в трех — приложение «Парковки России». В марте шесть московских проектов получили призы национальной премии «Цифровые вершины».

Ранее сообщалось, что в Москве за два года планируют внедрить оплату проезда МЦД по биометрии.