Московские школьники завоевали медали на Международной географической олимпиаде

Московские школьники взяли «золото» и «бронзу» на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Антону Сапогову из школы № 57 вручили золотую медаль. Дамир Бадретдинов из школы «Интеллектуал» получил «бронзу».

Мэр поздравил ребят с таким успехом. Он пожелал им новых побед.

Всего сборную России на олимпиаде представляли шесть школьников. Им пришлось бороться за медали со сверстниками из 12 стран. Все задания выполнялись на английском языке.

Московские ребята также отличились в этом году в финале Всероссийской олимпиады школьников. Им вручили 332 диплома победителей и 1531 — призеров. По географии столичные ученики получили 57 наград.

Ранее российские школьники выиграли 8 медалей на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае. Сборная стала лучшей по числу золотых наград и в общем зачете среди 300 участников из 61 страны.