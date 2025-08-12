Победителей Международной олимпиады по ИИ встретили в аэропорту Шереметьево
Российская сборная триумфально завоевала 8 медалей на Международной олимпиады по ИИ в Китае, став лучшей по числу золотых наград и в общем зачете среди 300 участников из 61 страны, передает «Царьград».
В аэропорту Шереметьево победителей, вернувшихся из Китая, встречали как звезд.
Золотыми призерами стали Матвей Беляев, Михаил Вершинин, Тимур Гарифуллин, Данис Динмухаметов, Олег Дроканов и Андрей Хлопотных. Артем Мазур привез серебро, Константин Сигалов — бронзу.
За успехами стоит системная работа — школьников готовили эксперты Центрального университета при поддержке Альянса в сфере ИИ и МФТИ.