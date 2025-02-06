Московские круглогодичные ярмарки не имеют мировых аналогов в своем формате

Круглогодичные ярмарки выходного дня заработали в столице год назад и на сегодняшний день не имеют аналогов в мировых столицах с похожим климатом, сообщается на сайте мэра Москвы.

В настоящее время власти Москвы создали 29 утепленных павильонов, оснащенных всем необходимым оборудованием. Распределение мест на ярмарке осуществляется в ходе заявочных кампаний на безвозмездной основе.

Павильоны московских ярмарок выходного дня выполнены в голубовато-зеленом цвете и украшены фигурными пластинами цвета дерева. Единый стиль называется «Волна». Он хорошо гармонирует с урбанистическим ландшафтом, а также олицетворяет идею экологичности и натуральности продукции.

Круглогодичная ярмарка позволяет фермерам поддерживать непрерывность процесса сбыта. Жители и гости столицы всегда найдут на прилавках свежие овощи и фрукты, молочные и мясные продукты и многое другое.