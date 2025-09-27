Московские колледжи подключили к цифровой платформе «МЭШ»

Обучение для студентов московских колледжей сделали удобнее и современнее благодаря подключению учреждений к цифровой платформе «Московской электронной школы» («МЭШ»), сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Платформа похожа на электронный дневник московского школьника. У них одинаковые интерфейсы, потому освоить новые функции ребята смогут без труда.

На платформе для студентов выкладывают расписание занятий и мероприятий по практической подготовке, домашние задания и другую информацию. Также здесь можно найти электронную зачетную книжку, где отображаются по семестрам.

Учащиеся могут воспользоваться сервисом «Колледж МЭШ» в веб-версии на school.mos.ru и в мобильном приложении.

Платформой также могут пользоваться педагоги. Им доступен электронный журнал для планирования и организации занятий, а также библиотека «МЭШ». В будущем планируется расширять и дорабатывать возможности сервисов платформы.

Власти обновили ИТ-инфраструктуру колледжей Москвы. Они закупили больше 3 тыс. ноутбуков для преподавателей и организовали свыше 5,5 тыс. точек Wi-Fi.

