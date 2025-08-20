Московская школа ввела платные ответы для родителей в Telegram

Школа в российской столице отвечала на вопросы родителей учеников в Telegram-чате за одну звезду — внутреннюю валюту мессенджера. Дирекция учреждения утверждает, что случился технический сбой, сообщает « Осторожно, Москва ».

Родители учеников рассказали, что в одной из школ российской столицы в общем чате начали брать деньги за любое сообщение. Стоимость — одна звезда Telegram или около двух рублей. Столько нужно было заплатить, чтобы спросить что-либо у администрации и получить ответ.

С 4 июля по 11 августа цена была выше — 33 звезды или примерно 66 рублей за сообщение. Администрация заявляла, что меру приняли в связи с большим числом одних и тех же вопросов.

При этом многие родители спрашивали в чате о своих детях. Директор школы Юрий В. заявил, что произошел сбой в настройках чата «Друзья по школе». Он назвал это «технической ошибкой», которую успешно устранили. Теперь задать вопрос можно бесплатно. Помимо этого, обратиться к администрации можно по телефону или почте.