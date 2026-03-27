Московская область вошла в топ-30 по заявкам на «Твой Ход»

Московская область вошла в число 30 регионов-лидеров по числу заявок на шестой сезон проекта «Твой Ход». От региона поступила 371 заявка, сообщает пресс-служба организаторов.

Всего на участие во Всероссийском студенческом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» подали более 32 тысяч заявок.

На трек «Делаю» от Московской области зарегистрировались 125 человек. В течение девяти месяцев участники будут реализовывать собственные проекты. По итогам конкурса 100 лидеров получат по 1 млн рублей.

В трек «Твой Ход, староста!» поступило 113 заявок. Не более 500 победителей будут получать премию в течение шести месяцев. В направлении «Определяю» зарегистрировались 82 студента, 200 финалистов пригласят на итоговое мероприятие с призами от партнеров.

В треке «Вдохновляю» определят 15 сильнейших региональных команд с премией на развитие в 2027 году. Заявочная кампания трека «Открываю» для первокурсников стартует в августе, выберут 200 победителей.

«Проект “Твой Ход” становится для студентов не просто конкурсом, а точкой старта их личностной и профессиональной траектории», — отметила директор по коммуникациям платформы Ольга Добрина.

Во флагманскую программу «Жить и создавать в России» прошли 20 студентов из региона. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи и Минобрнауки России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

