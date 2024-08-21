Москалькова сообщила, что получила видео с плененными под Курском

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что получила от украинского коллеги Дмитрия Лубинца видео с попавшими в плен в Курской области, пишет РБК .

По ее словам, диалог между Россией и Украиной есть, но он «непростой». Москалькова напомнила о договоренности с украинской стороной об обоюдном посещении военнопленных обеих стран. Последний раз российская сторона посетила 1,9 тыс. украинских пленных.

«Последнее посещение [Лубинцом] было взятых в плен наших военнослужащих в Курской области. Он посетил, прислал мне видео, это очень важно», — сказала она.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.

Ранее морпехи 810-й бригады Черноморского флота РФ накрыли колонну украинской бронетехники и взяли в плен 15 иностранных наемников ВСУ в Суджанском районе Курской области.