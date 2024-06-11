Москалькова: российские женщины-заключенные просят отправить их в зону СВО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что женщины-заключенные в стране просят отправить их в зону проведения спецоперации, сообщает SHOT .

По словам Москальковой, ей поступают подобные обращения. Однако пока ни одну женщину не отправили на СВО.

«Эти категории женщин по закону не могли пойти в зону СВО по статье и по возрасту», — объяснила она.

Также Москалькова отметила, что президент России Владимир Путин призывает к милосердию к пленным солдатам ВСУ. Уполномоченный по правам человека уверена, что это абсолютно правильная и гуманная позиция.

Она коснулась и вопроса помощи российским военным. Москалькова отметила, что страна внимательно следит, чтобы все посылки с продуктами и вещами оперативно доставляли солдатам.

Ранее Москалькова предложила кабинету министров изучить новые меры, направленные на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей. Омбудсмен предложила освободить бойцов СВО от выплат процентных частей по займам, которые они брали в банках.