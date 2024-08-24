Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что работа по возвращению военнопленных в РФ будет продолжаться. Она поздравила родственников российских военнослужащих, которые вернулись на Родину из украинского плена, сообщила она в своем Telegram-канале .

«Искренне поздравляю матерей и жен, отцов и братьев, друзей наших военнослужащих, которые вернулись на Родину! Сейчас им предстоит реабилитация, при необходимости — прохождение лечения», — написала она.

По словам омбудсмена, сотрудники ее аппарата ежедневно были на связи с родственниками российских военных.

На Родину возвращены 115 срочников. Большинство из них попали в плен в Курской области.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.

Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что получила от украинского коллеги Дмитрия Лубинца видео с попавшими в плен в Курской области.