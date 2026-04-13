Москалькова получила почти 600 просьб о переезде в РФ из-за репрессий на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что к ней поступило около 600 просьб от россиян и украинцев, которые хотят переехать в Россию из-за политических репрессий на Украине, пишет ТАСС .

Почти 500 обращений поступило от граждан Украины. Почти 100 человек, граждан России обратились с просьбой сделать все возможное для того, чтобы они могли вернуться на родину

Москалькова отметила, что постоянно находится в диалоге с украинской стороной и международными организациями по этому вопросу.

Ранее в Россию из Украины вернулись последние заложники, которых ВСУ захватили при нападении на Курскую область.

По словам Москальковой, скрупулезная работа по спасению людей не останавливались ни на минуту.

