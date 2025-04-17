Москалькова обсудила с коллегой из Киргизии рейд на нелегалов в бане Москвы

В Москве состоялась встреча омбудсмена Киргизии Джамили Джаманбаевой и российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, сообщает «Царьград» .

Основной темой переговоров стал недавний рейд правоохранительных органов в одной из столичных бань. Джаманбаева обратилась к уполномоченной по правам человека с просьбой о содействии в защите прав киргизских граждан на территории РФ.

Москалькова заверила, что будет лично следить за развитием событий и соблюдением закона в отношении граждан Киргизии.

«На данный момент в нашей стране существует необходимость в повышенных мерах безопасности. Однако при этом не должны пострадать права добросовестных граждан», — заявила омбудсмен Киргизии.