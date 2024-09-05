Мошенники звонят россиянам реже после ударов по энергоструктуре Украины

За последние 14 дней количество мошеннических звонков россиянам получилось снизить почти в три раза — до шести-семи млн в день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя правления Сбера Станислава Кузнецова, сделанное во время Восточного экономического форума.

Ранее россиянам в среднем поступало по 20 млн мошеннических звонков в сутки, а за последние две недели показатель снизился до шести-семи млн в день. На такое резкое снижение повлияли несколько факторов, среди которых — действия правоохранительных органов, точечное противодействие так называемым SIM-боксам и атаки ВС РФ по энергетическим объектам на территории соседней страны.

«Большинство так называемых кол-центров находится на территории Украины», — добавил Кузнецов.

Ранее российская певица Хелависа стала жертвой мошенников. Аферисты попросили ее перевести на «безопасные счета» 1,8 млн рублей.