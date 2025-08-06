Мошенники в России стали маскироваться под сотрудников военкоматов

После того как в РФ появился электронный реестр воинского учета, мошенники стали выманивать у россиян личные данные, представляясь сотрудниками военкоматов и соцслужб Минобороны. Аналогичным образом они действовали, когда появился портал «Госуслуги». Злоумышленники звонят населению с целью якобы уточнить персональные данные. Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов объяснил, как не попасться на уловки преступников.

По словам Вехова, мошенники используют разные схемы обмана, однако большая часть из них все равно сводится к телефонным разговорам.

«Мошенник представляется сотрудником военкомата, просит подтвердить данные и отключается. Если человек перезванивает на этот номер, ему сразу на мобильное устройство поступает вредоносная компьютерная программа. Программа перехватывает управление мобильного устройства и ПО, таким образом злоумышленник получает доступ ко всей информации, которая хранится в оперативной памяти телефона», — рассказал Вехов в эфире радио Sputnik.

Мошенники используют еще один способ обмана: они требуют от военнослужащих, призывников, членов семей военных или пенсионеров Минобороны подтверждения личной информации. Такая схема становится все более распространенной среди злоумышленников.

Как отметил Вехов, чтобы не стать жертвой мошенников, не нужно отвечать на звонки с незнакомых номеров и тем более перезванивать по ним. Ни в коем случае нельзя передавать никакие коды из сообщений и другую личную информацию, так как сотрудники военкоматов не запрашивают такие данные по телефону. Специалист рекомендовал россиянам проверять информацию на официальных сайтах ведомств или по официальным номерам.