Мошенники в России стали часто маскироваться под службы доставки

В России отмечен рост случаев мошеннических телефонных звонков, имитирующих звонки от организаций, занимающихся доставкой еды и ресторанов. Об этом заявил руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин, сообщает RT .

По словам Воронина, злоумышленники используют имена известных федеральных сетей и названия местных заведений, что повышает доверие со стороны потенциальных жертв.

«В последнее время вновь наблюдается интерес мошенников к звонкам якобы от ресторанов и служб доставки готовых блюд. Звонки поступают под видом как крупных федеральных сетей, так и локальных предприятий», — подчеркнул Воронин.

Принцип обмана остается прежним: злоумышленники стремятся получить код подтверждения из SMS-сообщения, который может быть отправлен как банком, так и рестораном или службой доставки. Даже небольшая комбинация цифр, по словам эксперта, впоследствии может быть использована для оказания психологического воздействия и шантажа.

Эксперт отметил, что даже если код состоит всего из четырех цифр (в «Госуслугах» их шесть — ред.), передача его мошенникам может быть использована в дальнейшем для оказания психологического давления и шантажа с целью вымогательства денег. Воронин рекомендовал не сообщать коды из SMS и перепроверять все звонки, особенно если заказ на доставку не оформлялся. Любая попытка выяснить адрес или личную информацию должна вызывать подозрения.

Ранее россиянам рассказали, как вернуть деньги, если мошенник под видом курьера сумел обмануть. Советами с РИАМО поделился основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

