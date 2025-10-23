Мошенник под видом курьера: как вернуть деньги, если попался на крючок

При подозрительном звонке от курьера нужно сразу уведомить банк, зафиксировать обращение и при необходимости обратиться в полицию — это могут быть мошенники, сообщил РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«После подозрительного звонка зарегистрируйте факт обращения. Позвоните в свой банк и сообщите о случившемся. Банки могут провести проверку транзакции на факт подозрительного перевода. Если есть подозрение, что вас попытались обмануть, немедленно обратитесь в правоохранительные органы и напишите заявление. Чем быстрее вы отреагируете, тем выше шансы остановить мошенников и вернуть деньги», — сказал Кокунцыков.

Он отметил, что в части возврата денежных средств все зависит от ситуации. В большинстве случаев, если перевод уже совершен, вернуть деньги бывает сложно, особенно если мошенники успели вывести их за границу.

«Однако если мошеннические действия были обнаружены своевременно, есть шанс заблокировать перевод. Также банки обязаны вернуть похищенные денежные средства владельцу. Звоните в банк сразу же после подозрительного звонка. В целом главный совет — будьте бдительны и не доверяйте „сказкам“ по телефону. Настоящие курьеры и службы доставки никогда не требуют передавать пароли, а также другую личную информацию», — уточнил эксперт.

Кокунцыков призвал помнить: лучше перепроверить информацию, чем стать жертвой мошенников.

Ранее стало известно, что мошенники пытаются обмануть жителей РФ, притворяясь курьерами и сотрудниками сервисов. Аферисты представляются работниками популярных служб доставки и требуют назвать им код из СМС.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.