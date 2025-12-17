сегодня в 18:56

Мошенники в Подмосковье похитили более 70 миллионов рублей у жителей в ноябре

В ноябре жители Подмосковья стали жертвами крупных мошеннических схем, потеряв в общей сложности более 70 миллионов рублей. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников государственных органов и обманом вынуждали граждан переводить им крупные суммы, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В ноябре в Подмосковье зафиксировали пять крупнейших случаев мошенничества. Жертвами стали жители разных городов и профессий, которых обманули под видом сотрудников государственных структур.

В Серпухове молодой человек передал мошенникам 24,9 млн рублей. Злоумышленник представился сотрудником военкомата и убедил мужчину перевести деньги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Пенсионерка из Подольска за четыре месяца общения с лжесотрудниками Роскомнадзора и Росфинмониторинга перевела мошенникам 14 миллионов рублей. Женщина сняла все сбережения, продала квартиру и отправила деньги на указанные счета.

Врач из Одинцово потеряла 13,29 миллиона рублей после звонка от «Генеральной прокуратуры». Часть средств она перевела на счета мошенников, остальное передала курьеру.

В Красногорске инженер отдал мошенникам 10,2 миллиона рублей. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников ФСБ и Центрального банка, убедили мужчину взять кредиты и передать деньги «доверенному лицу».

Безработный из Воскресенска продал автомобиль и передал 8,99 миллиона рублей курьеру в Королеве. Мошенники связывались с ним через мессенджеры, представляясь сотрудниками ФСБ и Центрального банка.

Власти Подмосковья призывают жителей быть бдительными и не доверять незнакомым лицам, представляющимся сотрудниками государственных органов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.