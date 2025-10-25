сегодня в 09:17

Мошенники стали оформлять микрозаймы с помощью украденных на маркетплейсах кодов

Аферисты под предлогом трудоустройства потенциальных жертв на маркетплейсах похищают персональную информацию и коды авторизации, а затем оформляют микрозаймы, сообщает ТАСС .

«Действуя от имени работодателя, злоумышленники, располагая персональными данными пользователя, убеждают его передать код из СМС-сообщения», — отметили в пресс-центре МВД.

Затем от лица обманутого россиянина злоумышленники могут оформить микрозайм на сайтах микрофинансовых организаций (МФО).

При этом похищение персональных данных и кодов авторизации под прикрытием трудоустройства на маркетплейсах — это одна из самых распространенных схем у аферистов, которая связана с использованием онлайн-платформ.

