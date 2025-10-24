Мошенники рассылают фейковые сообщения о выплатах участникам СВО в Крыму

Руководитель крымского филиала фонда «Защитники Отечества» Владимир Трегуб в своем Telegram-канале заявил о мошеннических действиях, осуществляемых от его имени через фейковые сообщения о начислении зарплаты военным, сообщает Крымское информационное агентство .

Злоумышленники создали фальшивую страницу, имитирующую его настоящий профиль в Сети, и оттуда распространяют информацию о якобы произведенных выплатах военнослужащим, запрашивая подтверждающие коды.

«Ни в коем случае не переходите по незнакомым ссылкам и не сообщайте пароли и коды из смс. Это может привести к утечке ваших персональных данных и финансовым потерям», — призвал Трегуб.

В случае получения подобных подозрительных сообщений, он рекомендует немедленно обратиться к социальному координатору и проинформировать его о случившемся.

