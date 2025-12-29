Мошенники разводят российских подростков, пытающихся обойти блокировку Roblox

Пока российские подростки пытаются обойти блокировку игровой платформы Roblox, мошенники атакуют их iPhone, превращая телефоны в кирпичи и требуя выкуп, сообщает Baza .

Российские дети активно ищут способ зайти в популярную игру, заблокированную в РФ. Из-за этого они подвергаются атакам со стороны мошенников. Под особым прицелом — владельцы iPhone.

Например, 14-летней девочке из Башкирии прислали ссылку на якобы приложение для доступа к Roblox. Она перешла по ней, ввела логин и пароль от аккаунта Apple, после чего аферисты получили доступ к ее телефону.

Гаджет перезагрузился, а на экране появилось сообщение о его блокировке. Ребенок позже рассказал обо всем родителям. Они смогли зайти в ее аккаунт в Telegram, где уже висело сообщение с требованием выкупа за разблокировку телефона и угрозой удаления всех данных.

Родители отнесли устройство в сервисный центр, там заявили, что почти ничего не могут сделать. Вариантов было два — либо продать телефон на запчасти, либо перепрошить за 20 тыс. рублей без гарантии, что это поможет. Также в сервисе отметили, что за последние сутки с такой проблемой обращались уже 15 подростков.

3 декабря в РКН подтвердили, что заблокировали Roblox в РФ. Причиной назывались найденные в игровом пространстве материалы с запрещенной в России информацией.

