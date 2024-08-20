Мошенники развели помощниц Ляйсан Утяшевой от имени директора ЦУМа

Помощниц гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой обманули на сумму более 110 тысяч рублей. Сотрудницам звезды продали поддельные духи и крема, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

К помощницам Утяшевой якобы обратилась лично директор ЦУМа. Она предложила приобрести элитный парфюм со скидкой 70%. Предложение заинтересовало сотрудниц.

Часть товара реализовали через пиарщицу, еще часть — через визажистку. В итоге общая сумма обмана достигла более 110 тысяч рублей.

Вскоре после покупки женщины принюхались и присмотрелись к парфюму. Оказалось, что это вовсе не Chanel и не Dior. След «директора ЦУМа» давно простыл, поэтому обманутым помощницам гимнастки осталось только обратиться в полицию.

Ранее публицист и телеведущая Ирина Хакамада перевела мошенникам 400 тыс. рублей, пытаясь помочь своей подруге, однако позже поинтересовалась лично у нее о делах, но та заявила, что не занимала денег у знаменитости.