Мошенники придумали преступные схемы через СНИЛС
Мошенники через похищенный СНИЛС берут кредиты и продают данные
Мошенники разработали новую схему обмана россиян через похищенный номер СНИЛС, пишет РИА Новости.
Через похищенный номер СНИЛС мошенники могут взять кредиты и получать медицинские услуги, рассказал адвокат Адвокатского бюро «БВМП» Ярослав Земсков.
Получить данные страхового номера индивидуального лицевого счёта злоумышленники могут с помощью фальшивых сайтов, которые предлагают работу или выплату соцпособий.
Чтобы не стать жертвой обмана, эксперт рекомендует россиянам проверять расходы и защитить свои личные данные.
Мошенники также стали использовать слухи о якобы возращении в Россию платежных систем Visa и Mastercard для похищения средств.