Мошенники придумали преступные схемы через СНИЛС

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Мошенники через похищенный СНИЛС берут кредиты и продают данные

Через похищенный номер СНИЛС мошенники могут взять кредиты и получать медицинские услуги, рассказал адвокат Адвокатского бюро «БВМП» Ярослав Земсков.

Получить данные страхового номера индивидуального лицевого счёта злоумышленники могут с помощью фальшивых сайтов, которые предлагают работу или выплату соцпособий.

Чтобы не стать жертвой обмана, эксперт рекомендует россиянам проверять расходы и защитить свои личные данные.

Мошенники также стали использовать слухи о якобы возращении в Россию платежных систем Visa и Mastercard для похищения средств.