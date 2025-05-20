Мошенники после взлома «Госуслуг» убеждают россиян, что они спонсируют терроризм

Аферисты после взлома «Госуслуг» прикрепляют фейковые документы и убеждают россиян в том, что они якобы занимаются спонсированием терроризма. О новой схеме мошенников рассказал замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД России Денис Костин, сообщает ТАСС .

На «Госуслугах» все россияне могут прикрепить некоторые документы. Аферисты применяют такую функцию.

Они «рисуют» в разных программах фейковую доверенность, которой на самом деле не существует. В ней указано, что россиянин якобы разрешил отправить все свои средства в адрес террористической операции, отметил Костин.

Затем мошенники прикрепляют такой документ от лица потенциальной жертвы. Перед этим взламывают «Госуслуги», сказал полицейский.

Когда россиянин заходит на портал, обнаруживает там прикрепленный ненастоящий документ, у него начинается паника. После этого жертва следует требованиям аферистов.

Костин подчеркнул, что все пользователи могут закрепить документ на «Госуслугах». Если человек видит его, то важно помнить — бумага могла прийти не от самого портала. Есть вероятность, что ее разместили от лица пользователя.

Ранее прокуратура Москвы сообщала, что аферисты создают сайты и группы в интернете, где продают якобы ответы на ЕГЭ и ОГЭ. Но их не существует — задания становятся известны только в день экзамена.