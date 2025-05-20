Мошенники обманывают школьников с «гарантированной» помощью на ЕГЭ и ОГЭ

Аферисты создают сайты и группы в социальных сетях, где предлагают приобрести ответы на ЕГЭ и ОГЭ. Также они продают «гарантированную» помощь на экзамене — уловки используются для воровства денег, персональных данных школьников и их родителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Мошенники через сайты продают «ответы на задания» по ЕГЭ и ОГЭ. Пользователю предлагают перейти по ссылке и скачать «файл с ответами». После этого внедренная в него программа ворует деньги и личную информацию людей.

Прокуратура Москвы напоминает, что контрольные измерительные материалы (КИМ) надежно защищают. Добраться до них не могут даже мошенники. К тому же задания привозят в пункт приема экзамена в день проведения.

Поэтому переходить по странным ссылкам в Сети нельзя. Не рекомендуется также передавать персональную информацию посторонним людям.