Мошенники обманули 83-летнего известного ученого на 225 тысяч рублей

20 сентября 2024 года Александр И. получил звонок от неизвестного, который представился сотрудником «Госуслуг». Злоумышленник предложил профессору биологических наук и доктору РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева установить приложение для улучшения медицинской платформы ЕМИАС.

В качестве вознаграждения за установку обещали 1,5 тыс. рублей. После скачивания телефон Александра завис, и он осознал, что стал жертвой обмана. Через 15 минут ему позвонили из ВТБ и уведомили о списании 200 тыс. рублей со счета и 25 тыс. с банковской карты.

Александр обратился в полицию, после чего у него изъяли телефон. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его падчерица Диана рассказала, что в банке ученому сообщили о страховании вклада и, согласно ФЗ № 369-ФЗ, ему должны вернуть похищенные деньги. Однако через месяц ВТБ отказал Александру в компенсации.

«Согласно закону, для отказа не было оснований, так как пин-коды я мошенникам не сообщал и никаких сведений о себе не давал. Я считаю, что служба безопасности банка тоже виновата, так как проморгала мошенников. Видя, что со счета снимается крупная сумма денег, она прежде, чем перевести деньги, могла позвонить мне и спросить, действительно ли я делаю этот перевод», — отметил Александр.

Спустя два месяца полиция вернула ученому телефон, но дело так и не продвинулось. По словам Дианы, из-за кражи накоплений отчим был подавлен, вскоре ему провели неудачную операцию по замене сустава. С тех пор Александр практически не выходит из дома и передвигается с ходунками.

