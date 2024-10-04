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Мошенники научились покупать дорогое пиво по цене дешевого в РФ

В российских магазинах участились случаи мошенничества с пивом, когда дорогой напиток покупают по цене дешевого, сообщает Telegram-канал «Лента дня» .

Новая преступная схема стала возможна благодаря QR-кодам «Честного знака». Злоумышленники берут дешевое пиво по акции и отклеивают с банки цифровой код.

Затем они берут дорогое пиво. На эту банку мошенники присоединяют отклеенный QR-код «Честного знака», а затем пробивают на кассе самообслуживания по цене дешевого напитка.

В Союзе пивоваров отмечают, что нарушителей, которые воспользовались подобной мошеннической схемой в магазинах, вряд ли удастся поймать.

Ранее эксперт рассказал о самом популярном виде мошенничества в России. По его словам, более половины попыток обмана в стране происходят через телефон.