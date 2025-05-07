Мошенники научились обманывать россиян через СМС-сообщения

Жители России стали массово получать СМС-сообщения о том, что якобы в их аккаунт на портале «Госуслуги» совершен успешный вход с нового устройства. Однако это сообщение является очередной уловкой мошенников, которые пытаются вступить в контакт с жителями страны ради того, чтобы обмануть их, сообщает «Лапша Медиа» .

В сообщении об «успешном входе» в аккаунт также говорится, что если его владелец не совершал такой вход, то ему необходимо связаться по приведенным в тексте номерам телефона или ссылкам. Однако делать этого категорически нельзя. Таким образом мошенники пытаются установить связь с владельцем аккаунта в «Госуслугах», чтобы выманить персональные данные и завладеть всеми денежными средствами.

Аналогичный обман злоумышленники реализуют также через электронную почту. В этом случае они присылают ссылку, по которой нельзя переходить. В случае перехода компьютер может быть заражен вирусом.

Единственный верный адрес «Госуслуг» — gosuslugi.ru. Не сообщайте никому данные от учетной записи и уточняйте информацию по горячей линии портала: 8-800-100-70-10.