Мошенники начали выдавать себя за сотрудников военкоматов

Телефонные мошенники звонят россиянам якобы из военкомата, чтобы обмануть их и получить доступ к аккаунтам на портале госуслуг, сообщает ТАСС .

Как рассказали в УБК МВД РФ, звонок россиянам поступает с незнакомого номера. Человек представляется сотрудником военкомата и сообщает о необходимости уточнения каких-либо данных воинского учета. Он поясняет, что это нужно для актуализации сведений из-за запуска реестра электронных повесток.

Затем злоумышленник просит потенциальную жертву назвать СМС-код, который приходит в сообщения. С помощью него мошенники получают доступ к аккаунту на сайте госуслуг.

Россиян предупредили, что Единый реестр воинского учета в стране не требует кодов подтверждения или каких-то дополнительных проверок. В случае, если по телефону человека просят продиктовать код, то необходимо сразу же повесить трубку.

Ранее в МВД предупредили граждан о новой схеме мошенничества. Получив доступ к учетной записи госуслуг, злоумышленники также могут перевести чужие налоговые вычеты на свои счета.