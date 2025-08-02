МВД: злоумышленники оформляют налоговые вычеты на свои счета

В МВД предупредили о новой опасной схеме мошенничества с использованием взломанных аккаунтов портала «Госуслуги».

Получив доступ к учетной записи, злоумышленники получают возможность не только похитить персональные данные (паспортные сведения, СНИЛС, информацию о недвижимости и кредитной истории), но и перевести положенные пользователю налоговые вычеты на собственные счета.

Современные мошенники изменили тактику — они больше не звонят первыми, а рассылают тревожные сообщения о якобы произошедшем взломе аккаунта, вынуждая самих пользователей инициировать контакт.

Важно помнить, что официальный портал «Госуслуги» никогда не направляет уведомления о проблемах с аккаунтом через SMS или мессенджеры — подобные сообщения являются стопроцентным признаком мошенничества. Для защиты своих данных специалисты рекомендуют обязательно подключить двухфакторную аутентификацию, регулярно менять пароли и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам из непроверенных источников.

Особую бдительность следует проявлять в период подачи деклараций и оформления налоговых вычетов, когда мошенники проявляют наибольшую активность.