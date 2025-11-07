Мошенники начали паразитировать на ожиданиях россиян о возвращении Mastercard

«Сейчас активно пошла волна мошеннических СМС от имени банков. Людям приходит сообщение, будто Visa и Mastercard „вернулись“ и нужно пройти верификацию по ссылке, чтобы снова пользоваться зарубежными платежами. Ссылка ведет на поддельный сайт, который выглядит как официальный ресурс банка. Человек вводит свои данные — номер карты, пароль, CVV — и все это уходит мошенникам», — рассказал Кокунцыков.

Он добавил, что иногда вместе со ссылкой на телефон ставится вредоносное ПО, которое позволяет злоумышленникам контролировать устройство.

«Часто они используют подмену номера отправителя — например, приходит СМС с короткого +900 — и официальные логотипы платежных систем, чтобы выглядело убедительно. Единственная защита — никогда не переходить по ссылкам из СМС и проверять информацию только через официальный сайт или приложение банка», — подчеркнул эксперт.

Кокунцыков отметил, что есть еще одна распространенная схема — когда мошенники покупают бывшие телефонные номера.

«Например, человек сменил номер, а старый спустя несколько месяцев вернулся в продажу. Новый владелец получает на него СМС с кодами для восстановления пароля от „Госуслуг“ и спокойно заходит в чужой аккаунт. Там — паспортные данные, полис, ИНН, можно даже оформить микрозайм», — отметил он.

Специалист резюмировал, что важно регулярно проверять, какие номера привязаны к сервисам, и при смене телефона обязательно все отвязывать. И, конечно, включать двухфакторную аутентификацию — это минимальная защита.

