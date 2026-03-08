Мошенники начали обманывать россиян под видом сотрудников ЖКХ

По его словам, злоумышленники могут пользоваться тем, что люди привыкли к объявлениям о плановых работах, отключениях воды или электричества и проверках счетчиков.

Шейкин отметил, что мошенники могут звонить жертве под видом инженера участка или сотрудника подрядной организации. Далее они уточняют адрес, сообщают о запланированных работах и просят жильцов находиться в это время дома.

При этом если жертва отвечает, что в это время не может быть дома, то ему предлагают «решить проблему» путем оформления документов в электронном виде. Для подтверждения личности просят назвать код из СМС, с помощью которого мошенники могут получить доступ к аккаунту на портале «Госуслуги» или банковскому приложению.

Мошенники не только постоянно придумывают новые сценарии, но и оптимизируют уже существующие, привязывая их к текущей ситуации, инфоповоду и празднику. Схема может иметь ярко выраженную событийность или сезонность.

