Мосгорсуд оставил в СИЗО журналистку SOTAVision* Антонину Кравцову

сегодня в 14:04

Московский городской суд принял решение оставить под арестом журналистку SOTAVision* Антонину Кравцову (Фаворскую), обвиняемую в участии в экстремистском сообществе, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мосгорсуд в понедельник не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил без изменения постановление Басманного районного суда об избрании Кравцовой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Журналистка собирала материал, а также изготавливала видеоролики и публикации для Фонда борьбы с коррупцией**(ФБК). Кравцова обвиняется по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе).

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной неправительственной организации «Репортеры без границ». Организация борется против цензуры и законов, ущемляющих свободу прессы, а также предоставляет финансовую помощь журналистам и СМИ.

* включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

** включено в список террористов и экстремистов.