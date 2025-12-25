Мощный снегопад обрушится на Москву в ночь на 26 декабря

В ночь на пятницу Москва окажется во власти обильных осадков в виде снега и мокрого снега. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он рассказал, что в четверг после 15 часов в столичном регионе был снег, но небольшой. Его зафиксировали метеостанции подмосковного Клина и столичного Тушина. Но, например, в Смоленской, Тверской и Ярославской областях к тому времени возникла метель, видимость там ухудшилась до 500-1000 метров.

Непогода в скором времени обрушится и на Московский регион. Сильный снег пойдет в ночь на 26 декабря в Москве, а на севере Подмосковья снегопад ожидается уже после 20-21 часа 25 декабря.

Осадки в виде снега и мокрого снега вызовут ухудшение состояния дорог, также снизится видимость. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Водителям посоветовали исключить передвижение на автомобилях.

Ранее синоптики сообщили, что 25 декабря в Москве и области ожидается от -3 до -1 градуса. Ночью пойдет снег, местами возможны метель, гололедица.

