Мощный снегопад накрыл Москву

сегодня в 12:48

В настоящий момент на территории различных районов столицы наблюдается снегопад, местами сильный, передают корреспонденты РИАМО.

Снег усиливается, на тротуарах образовался достаточно плотный снежный покров. Видимость местами упала до 300 м.

Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие часы и до утра 12 января в городе местами ожидаются налипание мокрого снега, голололед и сильная гололедица.

Коммунальные службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из‑за ухудшающихся погодных условий. Водителей призвали строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и безопасную дистанцию.