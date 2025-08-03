Мощный ливень затопил улицы Воронежа

сегодня в 23:02

Обрушившийся на Воронеж ливень привел к затоплению нескольких улиц на юге города, сообщает SHOT .

«Несколько улиц на юге города ушли под воду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что машины не могут проехать по огромным лужам и глохнут. Людям приходится толкать транспорт вручную. Информации о пострадавших не поступало.

Предстоящая неделя в Москве начнется с сильных дождей. Начиная с середины понедельника до середины вторника в российской столице выпадет месячная норма осадков.