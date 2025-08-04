Мощный ливень затопил дороги и улицы Московского региона
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В столичном регионе снова бушует непогода. На Москву и область обрушился сильный ливень, уже наблюдаются подтопления, сообщает SHOT.
Жители Жуковского и Раменского заявили о сильных потоках воды, бурлящих на улицах. Затоплены дороги, движение транспорта сильно затруднено.
Сложная ситуация складывается возле ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Вода затопила весь двор. В результате там образовалось целое «море».
Сильные ливни будут идти в Московском регионе до конца понедельника. Также прогнозируется гроза, сильный ветер, местами град. На фоне непогоды в Москве и области объявили «оранжевый» уровень опасности.
Жителям рекомендуют по возможности пользоваться общественным транспортом.