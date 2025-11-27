Морозы и снежные лавины: жителей Кузбасса предупредили о непогоде в декабре

В декабре жителей Кузбасса ожидает череда неприятностей. В региональном МЧС предупредили о нестабильной температуре: относительное потепление до -10 градусов будет сменяться резкими заморозками до -25. Несмотря на частые снегопады, количество осадков будет ниже обычного. Существует повышенный риск схода лавин на горных дорогах Таштагола и Междуреченского района, сообщает Сiбдепо .

Населению региона стоит подготовиться к сложностям. В крупных городах, таких как Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевск, вероятно ухудшение экологической обстановки из-за загрязнения воздуха. Река Томь и ее притоки также подвергаются риску загрязнения вредными веществами.

На дорогах ожидается увеличение количества ДТП (до 210 случаев) из-за гололеда, обильных снегопадов и невнимательности водителей.

Здоровье кузбассовцев также может оказаться под угрозой. По прогнозам, заболеваемость ОРВИ в декабре достигнет обычного для этого времени года уровня и составит приблизительно 60 тыс. случаев.

Особую опасность представляют пожары в жилых домах. Наиболее вероятные причины — неисправности печного отопления и электропроводки, а также неосторожное обращение с огнем. Предполагается до 630 возгораний.

На шахтах и разрезах также прогнозируется нестабильная ситуация — возможно около 20 серьезных происшествий. Не исключены и незначительные подземные толчки — до 5 небольших землетрясений может произойти на территории Кузбасса.

