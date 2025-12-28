Моргенштерн* задолжал налоговой более 500 тыс рублей

сегодня в 13:21

Моргенштерн* не успевает рассчитаться с российскими налогами. Через несколько дней после погашения предыдущей задолженности Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила ему счет на сумму более 500 тыс. рублей, сообщает SHOT .

Алишер* имеет долг перед налоговой в размере 584 тыс. рублей. Предыдущее начисление в размере 683 тыс. рублей было произведено в сентябре, рэпер погасил его лишь 5 дней назад.

В конце августа текущего года музыкант разорвал свои последние деловые связи с Россией, закрыв индивидуальное предпринимательство. Из ресторанного бизнеса Моргенштерн* ушел еще в начале специальной военной операции.

Ранее стало известно, что рэп-исполнитель Моргенштерн* «запретил» приносить украинский флаг на свои выступления.

*признан в России иностранным агентом.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.