Morgenshtern* «запретил» приносить украинские флаги на свои концерты

Рэпер Morgenshtern* (Алишер Моргенштерн) «запретил» приносить украинский флаг на свои выступления. Инцидент, связанный с символикой, произошел на концерте в испанском Аликанте, сообщает SHOT .

Некий молодой человек в толпе поднял украинский флаг. К нему быстро подошел охранник, забрал символику и положил рядом со сценой.

27-летний Morgenshtern* — гражданин России и Израиля. Недавно ему на 10 лет запретили въезжать в Литву из-за высказываний о президенте РФ Владимире Путине.

На опубликованной записи фанат поднял украинский флаг над головой и начал им трясти. К нему подошел охранник и отобрал символику. Затем мужчина свернул украинский флаг и положил рядом с колонкой на сцене.

*Рэпер Алишер Моргенштерн признан в России иностранным агентом.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.