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«Монумент непокорности»: Трамп открыл памятник самому себе

Американский президент Дональд Трамп открыл памятник самому себе в своем гольф-клубе Trump International Golf Club, сообщает RT .

Памятник Трампу подарил бизнесмен Энтони Константино.

«Президент был в веселом, шутливом настроении, что было приятно видеть», — написал предприниматель в соцсети X.

Статуя получила название «Монумент непокорности». Она находится видном месте между зданием международного клуба Трампа и первой лункой 27-луночного поля.

Ранее Дональд Трамп впервые после инаугурации прошел медицинский осмотр, который подтвердил его отличное когнитивное и физическое здоровье. Лидер США полностью подходит для выполнения обязанностей главы государства и верховного главнокомандующего.