Медосмотр Трампа подтвердил его отличное когнитивное и физическое здоровье

Американский президент Дональд Трамп впервые после инаугурации прошел медицинский осмотр, который подтвердил его отличное когнитивное и физическое здоровье. Лидер США полностью подходит для выполнения обязанностей главы государства и верховного главнокомандующего, пишет ТАСС .

«Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью подходит для выполнения обязанностей верховного главнокомандующего и главы государства», — говорится в документе, распространенном пресс-службой Белого дома после первого медосмотра Трампа в должности президента США.

В медицинском заключении говорится, что у Трампа отлично работает нервная система, а также сердце и легкие. Общее физическое состояние оценивается как нормальное. Американский лидер ведет активный образ жизни, а это, в свою очередь, положительно влияет на его самочувствие.

11 апреля Трамп прошел обычный медицинский осмотр в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона.