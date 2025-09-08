Монстр из морских глубин: в Великобритании на берегу обнаружили гигантскую тушу

Останки неидентифицированного существа огромного размера выкинуло на пляж рядом с деревней Пембри в Великобритании. Туша имеет странную форму, из-за чего ее сложно распознать, сообщает РЕН ТВ .

Причину, по которой животное погибло, и его вид выяснят морские биологи. Пробы тканей начали анализировать. Ученые рассчитывают, что ДНК-тестирование позволит раскрыть, что же именно выбросило на берег.

По мнению экспертов, животное могло погибнуть из-за болезни, недоедания или загрязнения пластиком. Эти факторы представляют угрозу для морской дикой природы в Британии.

