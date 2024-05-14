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Молодожены из Мытищ поучаствовали во Всероссийском свадебном фестивале

В рамках двухдневного Всероссийского свадебного фестиваля на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ брак заключили более 150 пар со всей страны. Среди них числе две пары из Подмосковья, включая молодоженов из Мытищ — Батырхан и Анну Иманбаевых и пару из Королева — Ивана и Дарью Емельяновых, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Свадьбы прошли с национальным колоритом и всероссийским размахом, начавшись грандиозным шествием и сценами сватовства народов Дальнего Востока. Ключевым событием этого дня стала церемония бракосочетания свыше 150 пар.

По завершении церемонии молодоженам передали частицы большого огня «Сердце России», зажженного в Муроме в ходе торжественной церемонии старта Года семьи с участием президента России Владимира Владимировича Путина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и отметил особенности региона.

«Подмосковье — это разнообразие, а также история и культура», — сказал он.