Молодой семье в Орехово-Зуевском округе вручили подогреватель-стерилизатор

Подарок в виде подогревателя-стерилизатора для бутылочек вручили молодой семье в Орехово-Зуевском округе 20 января. Это устройство предназначено для ухода за новорожденным и стало частью поддержки родителей в первые дни жизни ребенка.

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий отметил, что вручение подарков молодым семьям стало доброй традицией.

«В нашем округе это уже добрая традиция — поддерживать родителей с первых дней жизни малыша. Рад, что можем быть рядом с семьями в самые важные моменты!» — подчеркнул он.

Также при рождении ребенка родители могут получить подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этот набор входят одежда для новорожденного, аптечка, средства ухода и игрушки.

Орехово-Зуевский родильный дом принимает не только жительниц округа, но и всего Подмосковья и соседних регионов. Учреждение оснащено современным оборудованием, а персонал отличается внимательным отношением к будущим мамам.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.