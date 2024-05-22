Молодая секретарша Шойгу Россияна Марковская покидает свой пост

Россияна Марковская заявила, что покидает пост пресс-секретаря министра обороны России, который занимала на протяжении семи лет при экс-главе ведомства Сергее Шойгу, сообщает SHOT .

33-летняя Марковская объявила о переходе на другую должность. Она отметила, что занимала свой пост на протяжении семи лет и это время пролетело «как Миг-31».

«Буду вспоминать это время с гордостью!» — заявила девушка.

При этом она не уточнила, какую должность будет занимать теперь. Пока на официальном сайте военного ведомства она до сих пор числится как пресс-секретарь.

Шойгу теперь занимает пост секретаря Совета безопасности России. Его главной задачей в новой должности по-прежнему остается спецоперация. Шойгу отметил, что речь идет о производстве боеприпасов и вооружения.

Новым министром обороны стал Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера в правительстве РФ.