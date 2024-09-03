Молодогвардейцы Реутова провели «Разговоры о важном», приуроченные к годовщине трагедии в Беслане

«Разговоры о важном», приуроченные к годовщине трагедии в Беслане провели в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

3 сентября во всех уголках нашей огромной страны вспоминают беспрецедентный по своей жестокости террористический акт в средней школе № 1 города Беслан.

20 лет назад от рук террористов погибло более трёхсот человек. 186 из них — дети.

До сих пор трагедия Беслана отзывается в сердцах миллионов россиян болью. Несмотря на это, мы должны помнить, чтобы подобное никогда не могло повториться.

Молодогвардейцы Реутова провели уроки для учеников 11 -х классов в рамках проекта «Разговоры о важном». На них ребята рассказали о важности профилактики и борьбы с терроризмом, а также почтили минутой молчания память погибших.

О детях и взрослых, погибших в те страшные дни, скорбит вся страна.

День солидарности в борьбе с терроризмом — это день силы и памяти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.