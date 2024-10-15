Молодогвардейцы Каширы изготовили окопные свечи для отправки в зону СВО

Активисты Каширского отделения Всероссийской общественной организации «Молодой Гвардии Единой России» изготовили очередную партию окопных свечей для солдат. Их передадут в зону проведения специальной военной операции с ближайшим гуманитарным грузом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Каширы.

Окопная свеча — это свеча длительного горения, предназначена для освещения, приготовления, разогрева еды, кипячения воды, обогрева небольшой площади, а также как альтернатива топлива для буржуек, обеспечивая непрерывное горение от 4-х часов и более.

Свечи изготавливаются из консервных металлических банок (объемом от 250 до 500 мл), картона (гофрированного, чистого, без наклеек и пленки), парафина марки П-2 (пищевой) и парафина. На одну свечу уходит в среднем от 200 до 250 грамм парафина.

На регулярной основе каширские молодогвардейцы не только изготавливают окопные свечи, но и участвуют в плетении маскировочных сетей, а также организовывают сбор гуманитарной помощи участникам СВО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.