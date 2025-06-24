Молодежный центр Королева подписал соглашение с киноконцерном «Мосфильм»

Благодаря официальному документу молодежный центр получил право демонстрировать кинофильмы из обширной мосфильмовской коллекции. Эту возможность руководство «Космоса» активно использует для проведения популярных у молодежи наукограда «Киновечеров» и «Кинопятниц», когда ребята собираются, чтобы на большом экране посмотреть интересные фильмы, а потом вместе обсудить увиденное.

Расширение репертуара моментально увеличило количество участников киновечеров. В рамках соглашения ребята посмотрели уже более десятка фильмов, особый интерес у молодежи вызвали кинокартины «Курьер», «Анна Каренина» и «Экипаж».

Молодежный центр «Космос» Королева сегодня объединяет более 40 тысяч молодых жителей города. Два отделения центра — в Центральном городском парке и в микрорайоне Первомайский — пользуются большой популярностью. Здесь каждый день проходят самые разные активности, творческие и образовательные площадки, мастер-классы и встречи с интересными людьми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.